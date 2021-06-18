Светильник настенно-потолочный пылевлагозащищенный светодиодный ОЭСС СД.П 60 60ВТ 220В 6600ЛМ 110ЛМ/ВТ 1270х150х100ММ УХЛ1 2КГ IP65 0.97
Светильники и осветительные устройства
от 3960₽
Светильник модульный на скобе светодиодный ВЭЛАН-06-СД.Л.300-С-УХЛ1 300ВТ 200-240В 4500-5700К УХЛ1 IP66 ТУ3461-015-00213569-2010
Светильники и осветительные устройства
от 8400₽
Светильник переносной взрывозащищенный СГР01-12СЦ1-12DC-15/ВГМ 12В IP66 1Ex d IIC T6 Gb кабель 15 метров с разъемом ВГМ
Светильники и осветительные устройства
от 29470₽
Светильник промышленный светодиодный LZ.OPL ECO LED 600 5000K 1074000500 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 2020₽
Светильник настенно-потолочный светодиодный JazzWay PPL 595/U 2853486E 36ВТ 180-265В 4000К 3000ЛМ 595х19х595ММ УХЛ4 белый IP40 сталь/ полистирол призма
Светильники и осветительные устройства
от 715₽
Светильник ОЭСС-СД.Л-320С4 320ВТ 33115ЛМ 592х415х294ММ УХЛ1 17.5КГ IP67
Светильники и осветительные устройства
от 65259,9₽
Табло световое складное световозвращающее "Большая ширина" 100х500СМ на кронштейне с универсальным креплением
Светильники и осветительные устройства
от 8755,56₽
Светильник NL-2001-50 60ВТ 4000-5000К 8700ЛМ 255х130х124ММ УХЛ4 IP66
Светильники и осветительные устройства
от 3600₽
Светильник ЭмПРА MIRS67 218F LLB-EB3/S 3/5 TW PC M20 2х18ВТ 230В G13 IP66/67 -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС
Светильники и осветительные устройства
от 41784₽
Светильник промышленный светодиодный УСС-70/100 75ВТ 7200ЛМ 820х185х65ММ УХЛ1 IP67
Светильники и осветительные устройства
от 7080₽
Светильник потолочный универсальный светодиодный ОЭСС-СД.У 40ВТ 170-265В 4400ЛМ 110ЛМ/ВТ 595х595х40ММ УХЛ4 IP20 0.97 Ra85-90 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС Д
Светильники и осветительные устройства
от 7113,6₽
Светильник встраиваемый ОЭСС-СД.П 24/5 24ВТ 90...264В УХЛ4 IP20
Светильники и осветительные устройства
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