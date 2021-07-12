Центр вращающийся станочный с постоянным центровым валиком с конусом Морзе 5 нормальной серии А-1-5-Н ГОСТ 8742-75

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Центр вращающийся станочный с постоянным центровым валиком с конусом Морзе 5 нормальной серии А-1-5-Н ГОСТ 8742-75- Части и принадлежности станков для обработки металлов