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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1 D-2554
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1 D-2554

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1 D-2554- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    7
    Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1 D-2554

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    Поставщики
    • ООО "ВЕКТОР-БЕСТ-ВОЛГА"
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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