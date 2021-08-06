Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Писчая бумага Гознак-Print формата А4, предназначенная для изготовления сопроводительной документации, для письма, секретарских работ, для печати на матричных принтерах, в пачке содержится 500 листов. Плотность офсетной бумаги составляет 65 г/кв.м.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край