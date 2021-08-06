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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая Гознак-Print 210х297 65Г/М2 белизна 138% CIE 500ЛИСТ 831528
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая Гознак-Print 210х297 65Г/М2 белизна 138% CIE 500ЛИСТ 831528

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая Гознак-Print 210х297 65Г/М2 белизна 138% CIE 500ЛИСТ 831528- Бумага писчая и тетрадная
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    Бумага писчая белая Гознак-Print 210х297 65Г/М2 белизна 138% CIE 500ЛИСТ 831528

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 210,84
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      266,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      320,15
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      320,15c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225,62
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      270,75
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Писчая бумага Гознак-Print формата А4, предназначенная для изготовления сопроводительной документации, для письма, секретарских работ, для печати на матричных принтерах, в пачке содержится 500 листов. Плотность офсетной бумаги составляет 65 г/кв.м.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      270,75c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      217,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260,76
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      260,76c НДС
    • ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"
      Все товары
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      175,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      210,84
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      210,84c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "САМСОН НН"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      0
      Регионы поставки
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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