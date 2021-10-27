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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов КардиоГенетика Тромбофилия для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 48 опр. R1-H901-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов КардиоГенетика Тромбофилия для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 48 опр. R1-H901-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КардиоГенетика Тромбофилия для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 48 опр. R1-H901-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    19
    Набор реагентов КардиоГенетика Тромбофилия для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 48 опр. R1-H901-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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