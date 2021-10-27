Набор реагентов КардиоГенетика Тромбофилия для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 48 опр. R1-H901-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

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