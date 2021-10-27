Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические