Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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