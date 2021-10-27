Набор реагентов Генетика Метаболизма Фолатов для определения генетических полиморфизмов методом ПЦР 48 опр R1-H908-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Генетика Метаболизма Фолатов для определения генетических полиморфизмов методом ПЦР 48 опр R1-H908-N3/4 ФСР 2010/08413 от 26.05.2017 ТУ 9398-029-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические