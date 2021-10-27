Набор реагентов Андрофлор-Скрин для исследования микрофлоры методом ПЦР 24 опр. R1-P810-S3/5 РЗН 2016/4490 от 25.07.2016 ТУ 9398-090-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Андрофлор-Скрин для исследования микрофлоры методом ПЦР 24 опр. R1-P810-S3/5 РЗН 2016/4490 от 25.07.2016 ТУ 9398-090-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические