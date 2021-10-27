Набор реагентов ПРОБА-НК-ФЕТ для выделения фетальной ДНК из крови матери 50 опр. Р-027/2 РЗН 2017/5309 от 30.01.2017 ТУ 9398-078-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПРОБА-НК-ФЕТ для выделения фетальной ДНК из крови матери 50 опр. Р-027/2 РЗН 2017/5309 от 30.01.2017 ТУ 9398-078-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические