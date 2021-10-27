Набор реагентов HLA-B27 для определения аллеля 27 локуса B главного комплекса гистосовместимости методом ПЦР 48 опр. R1-H004-S3/4 РЗН 2017/5530 от 22.03.2017 ТУ 9398-057-46482062-2016 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HLA-B27 для определения аллеля 27 локуса B главного комплекса гистосовместимости методом ПЦР 48 опр. R1-H004-S3/4 РЗН 2017/5530 от 22.03.2017 ТУ 9398-057-46482062-2016 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические