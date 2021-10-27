Набор реагентов для выявления фрагмента Y хромосомы плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени. Пол плода 96 определений R1-H803-S3/9 РЗН 2017/6242 от 12.09.2017 ТУ 9398-089-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления фрагмента Y хромосомы плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени. Пол плода 96 определений R1-H803-S3/9 РЗН 2017/6242 от 12.09.2017 ТУ 9398-089-46482062-2015 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические