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    Главная / Торговый портал / Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви / Туфли кожаные мужские "Бутекс" черный натуральная хромовая кожа 1000Г офицерского состава м. 201 00000006170
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Туфли кожаные мужские "Бутекс" черный натуральная хромовая кожа 1000Г офицерского состава м. 201 00000006170

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Туфли кожаные мужские "Бутекс" черный натуральная хромовая кожа 1000Г офицерского состава м. 201 00000006170- Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
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    Туфли кожаные мужские "Бутекс" черный натуральная хромовая кожа 1000Г офицерского состава м. 201 00000006170

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    Цена
    от 2150,4
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "ОКРУГ-САРАТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2245,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2650
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2650c НДС
    • ООО "РИВЕРИ РИТЕЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1792
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2150,4
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      58000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2150,4c НДС

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