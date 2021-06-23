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    Главная / Торговый портал / Станки шлифовальные металлообрабатывающие / Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 ТУ 3442-054-00220368-2002
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 ТУ 3442-054-00220368-2002

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 ТУ 3442-054-00220368-2002- Станки шлифовальные металлообрабатывающие
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    Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 ТУ 3442-054-00220368-2002

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    Поставщики
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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