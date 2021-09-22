Характеристики

Эргономичный стол «Эко» с правым поворотом выполнен из ламинированной деревоплиты (ЛДСП) цвета орех. Имеет криволинейный вырез в месте сидения. Размеры столешницы — 140×90 см, высота — 74 см. Кромки отделаны лентой из ПВХ для защиты от повреждений и разбухания. Изображения товаров на сайте не могут гарантировать точную цветопередачу.