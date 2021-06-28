Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-708УДМ 7000КГ М ЯМЗ-238НД5 300ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т ТУ 4835-001-39448337-2016 АО "ПТЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-708УДМ 7000КГ М ЯМЗ-238НД5 300ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т ТУ 4835-001-39448337-2016 АО "ПТЗ" Россия- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные