Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 1000.01 1000КГ М 75ЛС 14КМ/Ч 0.52М3 3.6Т ТУ 4835-004-07597662-2012 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый Boulder WL33 3000КГ 3.6М YN38GBZ-AGF17013678 1.3М3 6.7Т 2018H07087
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
от 1176000₽
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор" 333В КГ М
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-1000Н 9900КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2 6000КГ М ЯМЗ-238НД3-1 235ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т 751.00.00.000ТУ АО "ПТЗ" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый DM-34 "Волжанин" 3400КГ М ЛС КМ/Ч М3 ММ ГРАД ЦЕЛЬС 10.5Т ГОСТ Р 51601-2000, ГОСТ Р ИСО 20474-3-2012, ГОСТ 31555-2012 ТУ 4835-031-61201310-2016 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый ЧЕТРА ПК120 12КГ М Cummins 474ЛС КМ/Ч М3 4150ММ 2800ММ 428ММ 35 9800ММ от -50 до +35ГРАД ЦЕЛЬС 54.15Т ТУ-4835-076-00235737-97 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-800Н 8000КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый "Амкодор" 333В КГ М
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 750 750КГ М 51ЛС 12КМ/Ч 0.46М3 3.14Т ТУ 4835-002-07597662-2011 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 3000 3000КГ М 100ЛС 20КМ/Ч 15М3 8.05Т ТУ 4835-005-07597662-2015 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый ПУМ-500 КГ М
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана