Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2 6000КГ М ЯМЗ-238НД3-1 235ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т 751.00.00.000ТУ АО "ПТЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2 6000КГ М ЯМЗ-238НД3-1 235ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т 751.00.00.000ТУ АО "ПТЗ" Россия- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные