Триммер электрический Stihl FSE 81 1000Вт D-образная, с защитой от перегрева изогнутая штанга

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Триммер электрический Stihl FSE 81 1000Вт D-образная, с защитой от перегрева изогнутая штанга- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок