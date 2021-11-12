Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т
Грейдеры и планировщики самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный RV-7-DS для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 5300х1800х2800ММ 7500КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор Komatsu PC 200 1.56м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
от 9700000₽
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый RV-7-DD для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4900х1800х2800 7500КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный RV-9-DS 5300х1800х2800ММ 9000КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15.6Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Грейдеры самоходные
Не указана
Экскаватор гусечный E200CH 87 (118,29) кВт (л.с.) 3.2-3.4М 20,4 / 20,9 т 3700 / 4700 мм 800 / 900 / 1000 мм 0,29...0,36 кг/см2 0,4…0,6 м³ ММ 7,8 - 8,06 м 5590 - 6920 мм 9800 / 10700 / 11000 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2 6000КГ М ЯМЗ-238НД3-1 235ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т 751.00.00.000ТУ АО "ПТЗ" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия
Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
Не указана
Экскаватор УДС Татра 815 UDS 114 до 5,5 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Трубоукладчик Dressta CB-60 72Т
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор пневмоколесный E140W 0,32…0,8 м³ 4950 - 5940 мм 8655 - 9440 мм 67 (91) КВТ (л.с.) при 2000 об/мин 2.5М 13,2 / 13,4 / 13,6 т 2000 / 2310 / 2800 мм ММ ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана