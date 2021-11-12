Экскаватор ЧЕТРА ЭГП-200 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, при величине кусков не более 400 мм, а так же для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6675ММ 123КВТ (167ЛС) М 20Т 2850ММ 5650ММ 10050ММ 7190ММ 9495х2830х3010ММ от -40 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-135-65671780-2015 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия

Бульдозеры на гусеничных тракторах

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