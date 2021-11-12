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    Главная / Торговый портал / Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков / Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой- Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
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    Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой

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    Цена
    от 1800
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГОРИЗОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      1800c НДС

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