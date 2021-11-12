Каток дорожный самоходный вибрационный Shant SR 20MP 1750
Катки дорожные самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор" 333В КГ М
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Экскаватор Doosan Solar 130W-V 0,65 куб.м. М ММ ГРАД ЦЕЛЬС 2004 г. Состояние отличное (с пробегом) во Владивостоке
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Деталь катков дорожных балансир средних катков 71-2946012
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор гусеничный Hitachi R220 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
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Трубоукладчик Komatsu P 355 C 92Т
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор ЧЕТРА ЭГП-200 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, при величине кусков не более 400 мм, а так же для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6675ММ 123КВТ (167ЛС) М 20Т 2850ММ 5650ММ 10050ММ 7190ММ 9495х2830х3010ММ от -40 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-135-65671780-2015 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Бульдозер ТМ-10 0,075мПа М
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный DM-03-VD для уплотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по устройству покрытий парковых площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров , игровых и спортивных площадок 1300ММ 2845х1380х2850ММ 3.4Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-028-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Грейдеры самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый Boulder WL33 3000КГ 3.6М YN38GBZ-AGF17013678 1.3М3 6.7Т 2018H07087
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
от 1176000₽
Экскаватор пневмоколесный E190WH 87 (118,29) кВт (л.с.) 2.52М 18,5 / 18,6 т 3700 / 4700 мм 0,4…0,6 м³ ММ 8,04 - 8,29 м 5350 - 6680 мм 9800 / 10600 / 11000 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана