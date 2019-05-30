Фитинг Тройник соединительный для трубки 8 мм Tn 100-8llTn 100-8ll нержавеющая сталь с накидными гайками и врезными кольцами DIN 2353

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг Тройник соединительный для трубки 8 мм Tn 100-8llTn 100-8ll нержавеющая сталь с накидными гайками и врезными кольцами DIN 2353- Фитинги для труб стальные, кроме литых