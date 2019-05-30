Фитинг Адаптер-переходник штуцер-гайка, под трубку 8 мм Tn 126agg-8lm (12x1,5)Tn 126agg-8lm (12x1,5) нержавеющая сталь с накидной гайкой и врезным кольцом DIN 2353

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг Адаптер-переходник штуцер-гайка, под трубку 8 мм Tn 126agg-8lm (12x1,5)Tn 126agg-8lm (12x1,5) нержавеющая сталь с накидной гайкой и врезным кольцом DIN 2353- Фитинги для труб стальные, кроме литых