Установка для очистки вод Автоматизированная установка для физико-химической очистки стоков 5-20М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ размещение в отапливаемом технологическом помещении площадью до 250М2 4859-001-08376804б-2013 ООО "ЦВТ" Россия Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод Не указана В корзину

Установка для очистки вод Установка водоподготовки МО-80 М3/Ч (при температуре исходной воды +80С) не менее 80Л/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС (до капремонта, очищенной воды) не менее 1000М3; (назначенный, очищенной воды) не менее 8000М3 (сухая) не более 62КГ не более 800х300х850ММ АО "НИИ "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха" Россия Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод Не указана В корзину

Установка для очистки вод Автоматизированная установка для физико-химической очистки стоков 10М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ размещение в отапливаемом технологическом помещении площадью до 250М2 4859-001-08376804б-2013 ООО "ЦВТ" Россия Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод Не указана В корзину

Станция обратного осмоса Sarfilter RO 4040-1 для очистки питьевой воды высоконапорный насос, фильтр тонкой очистки ВВ20, корпус мембраны 4040, мембрана 4040, шкаф управления, программируемое реле, ротаметры, манометры, режим промывки чистой водой, автозаполнение во время простоя чистой водой, накопительная емкость 1м3, станция умягчения воды 8Х44, насосная станция, материалы для обвязки станции (фитинги, трубы) 250-300Л/Ч Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 223900 ₽ В корзину

Картридж к фильтру для воды тонкой очистки ЭФГ-SL20 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод Не указана В корзину

Картридж к фильтру для воды сменный Барьер-7 1ШТ Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 300 ₽ В корзину

Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор Трио 1ШТ Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 2500 ₽ В корзину

Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор B100-7 для очистки воды без умягчения 300Л +5..+40ГРАД ЦЕЛЬС Содержит запатентованное ионообменное волокно АКВАЛЕН Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 420 ₽ В корзину

Картридж к фильтру для воды Барьер-7 Железо №6 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 300 ₽ В корзину

Картридж к фильтру для воды Аквафор В510-03-02-07 для Аквафор Трио 7000Л 3ШТ 2.5 +5..+40ГРАД ЦЕЛЬС SL10 Россия Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 1950 ₽ В корзину

Комплект фильтров 3-ступенчатый AquaPro AP SET 3-551302 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод от 244,61 ₽ В корзину