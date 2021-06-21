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    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Картридж к фильтру для воды сорбционный Новая волна К205 Slimline 10"
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    Картридж к фильтру для воды сорбционный Новая волна К205 Slimline 10"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды сорбционный Новая волна К205 Slimline 10"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
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    Картридж к фильтру для воды сорбционный Новая волна К205 Slimline 10"

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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПАРИТЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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