Картридж к фильтру для воды с ионообменной смолой пищевой Новая волна К300 Slimline 10" 10"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды с ионообменной смолой пищевой Новая волна К300 Slimline 10" 10"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод