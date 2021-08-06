Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСV Набор реагентов Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С менее 100мкл не более 2-х часов общего времени инкубации не менее 6 часов при комнатной температуре более 99.5% более 99.7% более 99.0% ТУ 9398-011-05941003-2016 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСV Набор реагентов Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С менее 100мкл не более 2-х часов общего времени инкубации не менее 6 часов при комнатной температуре более 99.5% более 99.7% более 99.0% ТУ 9398-011-05941003-2016 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические