Спица для гипсокартона Knauf 500ММ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 5,25₽
Смесь штукатурная цементная Геркулес GP-21 25КГ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 180₽
Покрытие настенное декоративное Sabbia PARADE S81 5
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 885₽
Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 342₽
Профиль угловой Люмсвет 19ММ 19ММ 3000ММ белый
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 56,05₽
Планка конька плоского ПЭ-01-5005 синий-0.45 190х190х2000ММ металл -.45ММ, покрытие полиэстер 1 класса 5005 синий
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Планка направляющая поперечная для подвесного потолка Албес Т-24 600х24х29ММ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Лента уплотнительная Дихтунгсбанд 48х50
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 148,44₽
Лента монтажная двусторонняя Unibob для зеркал 19ММх5М
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Планка завершающая сложная 65х3000ММ RAL-5005 МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 320₽
Лента монтажная клейкая Fit 50ММх50М
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 543,22₽
Лист плоский металлический 2,5x1,25 синий 5005
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 43500₽