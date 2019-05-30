Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви

Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240

Набор для чистки обуви 1. Компактный футляр на молнии. 2. Крем для обуви (бесцветный) 2 шт. 3. Щетка для обуви 2 шт. 4. Губка для полировки 5. Бархотка 6. Складная ложка для обуви/щетка для одежды 13х15х4.6СМ 00-00017576

Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви

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