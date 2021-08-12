Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1 300ММ 0.75КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1 300ММ 0.75КГ- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок