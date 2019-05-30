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    Главная / Торговый портал / Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем) / Глинозем неметаллургический ГСМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Глинозем неметаллургический ГСМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Глинозем неметаллургический ГСМ- Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)
    13
    Глинозем неметаллургический ГСМ

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    Цена
    от 165200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      165200
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      165200c НДС

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