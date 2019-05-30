Лист алюминиевый АД1Н 2х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 12040,8₽
Труба круглого сечения тонкостенная из технического алюминия дюралевая Д16Т 90х10ММ ГОСТ 18482-79
Трубы алюминиевые
от 6879₽
Фольга пищевая Стандартная алюминий пищевой 44СМх100М 10МКМ 218531
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 450₽
Пруток алюминиевый Д16 круглый 330ММ ГОСТ 21488-97
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Фольга пищевая алюминиевая 450х100 9МКМ 24402.03
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 702,81₽
Пруток алюминиевый Д16Т круглый 25ММ
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Труба алюминий профильная (бокс) АД31Т1 20х20х2х3000ММ ГОСТ 18475-82
Трубы алюминиевые
от 85₽
Пруток алюминиевый Д16Т круглый 60ММ ГОСТ 21488-97
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Фольга пищевая Саянская Универсальная алюминиевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 52,68₽
Лист алюминиевый Н60 АД1 0.8х845х6000ММ
Плиты и листы алюминиевые
от 1650₽
Лист алюминиевый плита АМГ6 110ММ ГОСТ 17232-99
Плиты и листы алюминиевые
от 389,4₽
Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
от 103,2₽