Набор реагентов Ревматоидный фактор-Ново-латекс латексный для анализатора биохимического для определения ревматоидного фактора 53МЛМЛ флакон В-9507 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Рекомбипластин 2Ж для анализатора ACL TOP 700 5+5х20МЛ 20003050 ФСЗ 2011/09128 от 15.03.2011 Инструментэйшн Лаборатори Ко. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов SCE д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы 20 определений 981359 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №10 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов РеалБест Экстракция 1000 48 C-8895 ФСР 2010/06867 ТУ 9398-210-23548172-2009 1025404347550 21.20.23.110-00005208 152850 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов РеалБест РНК ВГС-1/2/3 д/опред. РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР 1 D-0793 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов РеалБест РНК ВГС д/опред. РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР 1 D-0798 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов РеалБест Валидация образца для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений - положительный контрольный образец универсальный (ПКО) - 1 пробирка, - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 12 стрипов по 8 пробирок. Принадлежности: - стрипированные крышки для пробирок - 12 стрипов по 8 штук или оптическая пленка - 1,5 листа C-8888 ФСР 2012/13498 ТУ 9398-280-23548172-2012 1025404347550 21.20.23.110-00006036 314290 1 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов РеалБест экстракция 100 48 опр С-8896 РЗН 2014/1423 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Roche Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3, 05336163190 для количественного определения гликозилированного гемоглобина в гемолизате из цельной крови человека на анализаторах Roche/Hitachi, метод иммунотурбидиметрия N150 Реагенты диагностические от 29650 ₽ В корзину

Набор реагентов Real-time PCR-BRCA1-5382insC для выявления мутации BRCA1 5382insC с использованием ПЦР в режиме реального времени амплификатор CFX96 50 Праймеры для выявления гена BRCA1 без мутации 5382insC, Праймеры для выявления гена BRCA1 с мутацией 5382insC, ПЦР смесь с Taq ДНК-полимеразой; Фрагмент геномной ДНК человека не содержащей мутации BRCA1 5382insC, Фрагмент геномной ДНК человека с мутацией 5382insC в гене BRCA1; Вода для ПЦР №1 -18ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13492 12 месяцев 1025403643913 ООО "БИОЛИНК" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ПСА-Имаксиз д/опред. ПСА общего в крови 96 определений 12-09 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину