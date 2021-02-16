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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству декоративных каминов / Дымоход из кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли Д=130ММ L=1000ММ толщина 0.5ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дымоход из кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли Д=130ММ L=1000ММ толщина 0.5ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дымоход из кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли Д=130ММ L=1000ММ толщина 0.5ММ- Работы строительные по устройству декоративных каминов
    11
    Дымоход из кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли Д=130ММ L=1000ММ толщина 0.5ММ

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    Цена
    от 885
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПО "СПЕЦПРОМИНДУСТРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      750
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      885
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      885c НДС

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