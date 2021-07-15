Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт)- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации