Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов : техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, включая проведение испытаний потока и ППР (планово-предупредительный ремонт)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов : техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, включая проведение испытаний потока и ППР (планово-предупредительный ремонт)- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем