Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
Изделия корзиночные и плетеные
от 236₽
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая с крышкой CV02 Luxstahl KT3426 415х280х65ММ полипропилен/пластик бежевый кт1928 кт1929
Изделия корзиночные и плетеные
от 4521,6₽
Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ больших размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана