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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 647,88
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Акварель"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      647,88
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      647,88
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      647,88c НДС

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