Емкость для сбора отработанного тонера Бункер Konica Minlota WX-101 Waste Toner Box (A161-WY1)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Емкость для сбора отработанного тонера Бункер Konica Minlota WX-101 Waste Toner Box (A161-WY1)- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства