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    Главная / Торговый портал / Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки / Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.- Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
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    Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.

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    Цена
    от 147975,02
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    Поставщики
    • ООО "Акварель"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      147975,02
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      147975,02
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Жалюзи вертикальные с ламелями 89мм. плотные, с пропиткой, 163,08 м2. Жалюзи горизонтальные, алюминевые с напылением, устойчивы к деформации, 4,7м2. Демонтаж и монтаж.
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      147975,02c НДС
    • ОГОРЕЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13608,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16058
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Тюменская область
      Подробнее
      16058c НДС

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