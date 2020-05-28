Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по изготовлению и монтажу знаков безопасности
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
от 380000₽
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Услуги Услуга по демонтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 350₽
Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3500₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽