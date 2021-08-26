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    Главная / Торговый портал / Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком / Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
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    Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090

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    Цена
    от 2000
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13439,25
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
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      13439,25c НДС
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      12000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
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      12000
      Спецификация
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      12000
      Спецификация
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      Характеристики
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      2000
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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