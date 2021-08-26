Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком