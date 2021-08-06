Характеристики

Рабочее бавление 130 Бар/Макс давление 140 Бар/Номин. мощность 2400W. Универсальность: функция автоматического всасывания для закачивания воды из ведра или иной емкости, Режим работы с низким уровнем шума: технология Autostop автоматически отключает двигатель и насос при отпускании выключателя, Система очистки при всасывании: для повышения комфорта, Долгий срок службы: прочный и надежный, приводимый в движение коленвалом насос с латунной головкой и поршнем с керамическим напылением.