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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки / Турбокомпрессор
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Турбокомпрессор

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Турбокомпрессор- Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    7
    Турбокомпрессор

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    Цена
    от 14811
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    Поставщики
    • ООО "САТИСАВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21570
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25884
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25884c НДС
    • ООО "РЕСУРС73"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22000
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22000c НДС
    • ООО ПО "САБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18304,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21965
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21965c НДС
    • ООО "ВЕЛЕС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12551,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14811
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14811c НДС

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