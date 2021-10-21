Характеристики

Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-20-S-(15)-Т4-230-60-0-1-0 (А) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ОША-Р 20 - 2000 Вт мощность обогревателя S - Исполнение обогревателя S. Терморегулятор на базе цифровой системы управления (15) - Поддерживаемая температура воздушной среды, C Т4 - Температура на поверхности обогревателя не более +130 С 230 - 230 В переменного тока 600 - длина кабеля до терморегулятора L2 в мм 0 - Без защиты кабеля металлорукавом 1 - Длина кабеля от терморегулятора L1 в м 0 - Без защиты металлорукавом Маркировка взрывозащиты 1 Ex mb IIC Т4 Gb X