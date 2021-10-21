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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель взрывозащищенный ОША-Р-10-F 1000ВТ 220В 1ExmbllCТ4GbX ТУ 3443-003-12189681-2014 ООО "НПО РИЗУР"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель взрывозащищенный ОША-Р-10-F 1000ВТ 220В 1ExmbllCТ4GbX ТУ 3443-003-12189681-2014 ООО "НПО РИЗУР"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель взрывозащищенный ОША-Р-10-F 1000ВТ 220В 1ExmbllCТ4GbX ТУ 3443-003-12189681-2014 ООО "НПО РИЗУР"- Приборы отопительные электрические
    347
    Обогреватель взрывозащищенный ОША-Р-10-F 1000ВТ 220В 1ExmbllCТ4GbX ТУ 3443-003-12189681-2014 ООО "НПО РИЗУР"

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    Цена
    от 18172
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32816
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39379,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39379,2c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      37800c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37200c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28284
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33940,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33940,8c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27000c НДС
    • ООО "НПО РИЗУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20627
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24752,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-20-S-(15)-Т4-230-60-0-1-0 (А) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ОША-Р 20 - 2000 Вт мощность обогревателя S - Исполнение обогревателя S. Терморегулятор на базе цифровой системы управления (15) - Поддерживаемая температура воздушной среды, C Т4 - Температура на поверхности обогревателя не более +130 С 230 - 230 В переменного тока 600 - длина кабеля до терморегулятора L2 в мм 0 - Без защиты кабеля металлорукавом 1 - Длина кабеля от терморегулятора L1 в м 0 - Без защиты металлорукавом Маркировка взрывозащиты 1 Ex mb IIC Т4 Gb X
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24752,4c НДС
    • ООО "Энергомеханика"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18708,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22450,01
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22450,01c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21840
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21840c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18172
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18172c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18172
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18172c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18172
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18172c НДС
    • ООО "АВТОГЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18172
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18172c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18172
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18172c НДС

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