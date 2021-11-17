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    Главная / Торговый портал / Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные / Шпала деревянная пропитанная тип 2 ГОСТ 78-2004 (пропитка "Ултан")
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шпала деревянная пропитанная тип 2 ГОСТ 78-2004 (пропитка "Ултан")

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шпала деревянная пропитанная тип 2 ГОСТ 78-2004 (пропитка "Ултан")- Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные
    91
    Шпала деревянная пропитанная тип 2 ГОСТ 78-2004 (пропитка "Ултан")

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    Цена
    от 1672,32
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    Единица измерения:
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      Цена с НДС, руб.
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      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Шпала деревянная тип II Шпалы деревянные тип II полуобрезные, размер:160х230х2750; порода древесины сосна;пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93; с укреплением торцов пластинами закрепителями ЗШ-1тип «ЕЖИК»
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
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    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
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      Минимальная партия
      0
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