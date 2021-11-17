Шпала деревянная пропитанная тип 2 ГОСТ 78-2004 (пропитка "Ултан")
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Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Характеристики
Шпала деревянная тип II Шпалы деревянные тип II полуобрезные, размер:160х230х2750; порода древесины сосна;пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93; с укреплением торцов пластинами закрепителями ЗШ-1тип «ЕЖИК»