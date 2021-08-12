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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Резак пропановый РЗП до 200ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Резак пропановый РЗП до 200ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Резак пропановый РЗП до 200ММ- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    41
    Резак пропановый РЗП до 200ММ

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    Цена
    от 1166,67
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      2300
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2760c НДС
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      0
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      1708,8c НДС
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      Минимальная партия
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      1387,2
      Спецификация
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      0
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      1387,2c НДС
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      Ставка НДС, %
      0.0
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      1166,67
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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