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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Повязка адгезивная липидокол. бактериц. стерил. Fibrotul Ag 15х100СМ 1ШТ рулон Фармапласт С.А.Е. Египет
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Повязка адгезивная липидокол. бактериц. стерил. Fibrotul Ag 15х100СМ 1ШТ рулон Фармапласт С.А.Е. Египет

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная липидокол. бактериц. стерил. Fibrotul Ag 15х100СМ 1ШТ рулон Фармапласт С.А.Е. Египет- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    20
    Повязка адгезивная липидокол. бактериц. стерил. Fibrotul Ag 15х100СМ 1ШТ рулон Фармапласт С.А.Е. Египет

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    Цена
    от 730
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ГК "МИЛЛЕНИУМ-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      663,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      730
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      730c НДС

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