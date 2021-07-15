Технический мониторинг и техническое обслуживание средств систем автоматической передачи сообщений о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Технический мониторинг и техническое обслуживание средств систем автоматической передачи сообщений о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации