Тест-полоска индикаторная для контроля рабочих растворов ДХЦ 100ШТ ООО "Дельта Хим-Тэк" Россия

Набор реагентов Цоликлон Анти А 5МЛ ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Цоликлон Анти-А слаб д/опред. групп крови 10 опр. 20003 ООО "МЕДИКЛОН" Россия фл.-кап. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Цоликлон анти-А (серия F) д/опред. групп крови 10 опр. фл.-кап. пласт. №1 AF.10 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Цоликлон Анти-А для определения групп крови 500МЛ 20001.9 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Цоликлон Анти-А для определения групп крови 100МЛ 20001.9 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов TruCal CRP д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка 10МЛ 170009910039 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Церулоплазмин Sentinel для определения Церулоплазмина в крови 2*50;1*8МЛ 11065N ФСЗ 2008/01177 от 28.02.2008 Италия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов цитомегаловируса ПЦР-амплификация ЦМВ-ГЕН 96 определений №1 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Тромбиновое время для анализатора ACL 4флх8мл реаг.+ 1флх9 мл разб. 0009758515 Инструментэйшн Лаборатори Ко. США №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Тромбиновое время для анализатора ACL 4флак.*8мл реаг.+ 1флак.*9 мл разб. 9758515 БИОКИТ С.А. Испания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Триглицериды с АЛФ для анализатора биохимического для определения триглицеридов с АЛФ 135МЛ 10720P ФСЗ 2008/02395 от 16.08.2017 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину