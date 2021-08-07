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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Звезда RESIN/SIRIUS size - L color: Golden
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Звезда RESIN/SIRIUS size - L color: Golden

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Звезда RESIN/SIRIUS size - L color: Golden- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    3
    Звезда RESIN/SIRIUS size - L color: Golden

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    Цена
    от 797
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО КОРПОРАЦИЯ "ЛИМИТ ВРЕМЕНИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      675,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      797
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      797c НДС

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