Хепа фильтр сушилки для рук AB14
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 5000₽
Сушилка для рук G-TEQ 8851 PW
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 3480₽
Сушилка для рук электрическая BXG 180A Restyle 1000ВТ 220В 286х104х321ММ нержавеющая сталь хром матовый
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 7294,68₽
Сушилка для рук электрическая Волна 2000 1300ВТ 220В 65ГРАД ЦЕЛЬС 150х250х100ММ ударопрочный пластик ГОСТ 25178
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 3212₽
Сушилка для рук электрическая Electrolux EHDA-2500 2500ВТ 270×240×142ММ
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 3500₽
Сушилка для рук настенная Ksitex M-2500 АС 2500ВТ 30М/С 258х232x200ММ нержавеющая сталь
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 16680₽
Сушилка для рук сенсорная Ledeme 40-55ГРАД ЦЕЛЬС пластик ГОСТ 25178-82
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Не указана
Сушилка для рук электрическая сенсорная OfficeClean Professional WS-S688 2000ВТ 240х200х200ММ ABS-пластик белая
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 2836,8₽
Сушилка для рук электрическая настенная BXG JET-3100А 1000ВТ 220В 100М/С 174х256х102ММ нержавеющая сталь хром Китай
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 10400₽
Комплект ножек для электрического конвектора BETA ENSTO EPHBAC1
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 840₽
Сушилка для рук электрическая Puff 8843 2300ВТ 40М/С нержавеющая сталь хром PHD.8843 ГОСТ 25178-82 ООО "ТД ТоргЗнакСервис" Российская Федерация (РФ, Россия)
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 12276₽
Сушилка для рук Puff 8843 2300ВТ 220В 65ГРАД ЦЕЛЬС 40М/С 275х200х230ММ нержавеющая сталь уровень шума 81дБ ГОСТ 25178-82
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 10100₽