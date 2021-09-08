Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах

Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новгородская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика*, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Челябинская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Байконур, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Вологодская область, Районы Архангельской области/, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика