Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах

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