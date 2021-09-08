Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Пакеты перевязочные медицинские / Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах- Пакеты перевязочные медицинские
    370
    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 41,03
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МОЯ ОБОРОНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      280,01
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новгородская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика*, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Челябинская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Байконур, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Вологодская область, Районы Архангельской области/, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика
      Подробнее
      280,01c НДС
    • ООО "ИНСТРУМЕНТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125,21
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150,26
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150,26c НДС
    • ООО "Компания АйТиГеоком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      137,5
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      137,5c НДС
    • ООО "НОРДФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      100
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      100c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      100
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      100c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      88,9
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      97,79
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      97,79c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      81,17
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      89,29
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      89,29c НДС
    • ООО "Петронас"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      88,5
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      88,5c НДС
    • ООО "ГИПРОТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      88
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      88c НДС
    • ООО "АРНИКА-ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      88
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      88c НДС
    • ООО "СНАБКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      86,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      86,9
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      86,9c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      73
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      80,3
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      80,3c НДС
    • ЗАО "ВИТАЛФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      80
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      80c НДС
    • ООО "ТД "ХимСнабЗащита"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,53
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      79,79
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Волгоградская область, Воронежская область, Нижегородская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      79,79c НДС
    • Ресурс Безопасности
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      77
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      77c НДС
    • ООО "ПРОБИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      75,6
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      75,6c НДС
    • ООО "РЕГИОН-САР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      70
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Саратовская область, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Калининградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область, Орловская область, Калужская область, Псковская область, Ярославская область
      Подробнее
      70c НДС
    • ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      41,8
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41,8c НДС
    • ООО "ТД "АППОЛО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37,30
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      41,03
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41,03c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЭСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Для оказания первой помощи при ранениях и ожогах.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 для оказания первой само- и взаимопомощи при несчастных случаях ООО ТД Апполо ГОСТ 1179-93
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 79,66
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный ФЭСТ ИПП-1 для наложения первичных повязок на раны
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 220
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 46,08
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный медицинский ГОСТ 1179-93
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 46,08
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"
    Пакеты перевязочные медицинские
    Не указана
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 ООО "ТД "Апполо" ГОСТ 1179-93
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 183
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 114
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный противоожоговый
    Пакеты перевязочные медицинские
    Не указана
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ГОСТ 1179-93 Рег. уд. №ФСР 2009/05126
    Пакеты перевязочные медицинские
    от 1045
    В корзину
    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный с одной подушечкой
    Пакеты перевязочные медицинские
    Не указана
    В корзину
    Позвонить