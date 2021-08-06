Триммер электрический РЫСЬ ЭT-1200 1200ВТ софт тач разъемный вал, леска, нож N1E-10-1000B

Газонокосилка электрическая Интерскол ГКЭ-33/1100 1.1КВТ 25-55ММ 33СМ жесткий травосборник 23Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 9440₽
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР "МАСТЕР" ГКБ-460СТ 2.6КВТ 25-75ММ 0.14Л 46СМ 50Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 27170₽
Газонокосилка бензиновая DDE WYZ18-WD65 4КВТ 46СМ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
Не указана
Газонокосилка ЗУБР "МАСТЕР" 2.9КВТ 25-75ММ 400СМ 50Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 12400₽
Газонокосилка бензиновая Viking МВ-756,0 GS, 2.9КВТ 25-90ММ 54СМ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
Не указана
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 16300₽
Газонокосилка бензиновая DDE
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 25000₽
Триммер бензиновый Зубр Мастер ТБ-250 0.6КВТ 0.8Л 8500ОБ/МИН 440ММ D-образная леска 5КГ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 7200₽
Газонокосилка бензиновая самоходная Fubag FPL 42 S 2.2КВТ 30-85ММ 1Л 42СМ 45Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 18000₽
Триммер бензиновый Зубр КРБ-2500 для кошения травы 2.5КВТ 52СМ3 1.2Л 9000ОБ/МИН 470/255ММ U-образная леска/диск М10х1.25 LH 7.3КГ 103х29х31СМ комплектация: кожух защитный-1, нож-1, катушка с леской-1, ключи-3ШТ(свечной, гаечный, имбусовый), фиксатор вала-1, плечевой ремень-1, емкость для смешивания-1, с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 10800₽
Триммер бензиновый Зубр Мастер КРБ-350 0.8КВТ 32.5СМ3 1.1Л 9000ОБ/МИН 440/255ММ U-образная леска/нож
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 10428₽
Газонокосилка бензиновая самоходная Зубр ГБС-510 4.78КВТ 820х575х420ММ 75ММ 1Л 51СМ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 29500₽