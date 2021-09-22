Характеристики

Офисное кресло с обивкой из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из пластика с серебристым напылением. На крестовине пластиковые накладки для ног, на подлокотниках мягкие накладки из экокожи.Кресло оснащено механизмом качания с возможностью фиксации в рабочем положении.