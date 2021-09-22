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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Chairman 668 LT экокожа/пластик черный Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Chairman 668 LT экокожа/пластик черный Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 668 LT экокожа/пластик черный Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    155
    Кресло для руководителя Chairman 668 LT экокожа/пластик черный Top Gun

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    Цена
    от 8295,24
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11447,67
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13737,21
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Офисное кресло с обивкой из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из пластика с серебристым напылением. На крестовине пластиковые накладки для ног, на подлокотниках мягкие накладки из экокожи.Кресло оснащено механизмом качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      13737,21c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13440c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13200c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10973,07
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13167,69
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Chairman Подробные характеристики Материал обивки: экокожа Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 540 мм Максимальная высота сидения: 640 мм Внутренняя ширина сиденья: 480 мм Глубина сиденья: 515 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 625 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Регулируемые подлокотники: Нет Регулируемый поясничный упор: Нет Гарантийный срок: 12 мес Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13167,69c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      13000c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      13000c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10502,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12603,36
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
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      12603,36c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12190
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12190
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12190c НДС
    • ООО "ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12180
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12180
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12180c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      11800c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      11800c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      11800c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10560
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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    • ООО «МетСтройСнаб»
      Все товары
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      8700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      10440c НДС
    • ООО "ПРОСПЕКТ-МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8280,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9937
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      9937c НДС
    • ООО "БМФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      9600c НДС
    • ООО "ПЛАСТМАСТЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      7665
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9198
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      1
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      9198c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      7402
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8882,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8882,4c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7400
      Ставка НДС, %
      20.0
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      8880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
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      8880c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8760
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8760c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8760
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
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      8760c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
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      7295
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8754
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "Евро-Офис"
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      7415,25
      Ставка НДС, %
      18.0
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      8750
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      черный
      Минимальная партия
      1
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      8750c НДС
    • ООО "ПРОСТРАНСТВО ОФИСА"
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      Цена без НДС, руб.
      6920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8304
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Город Санкт-Петербург город федерального значения
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    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6912,7
      Ставка НДС, %
      20.0
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      8295,24
      Спецификация
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      8295,24c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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