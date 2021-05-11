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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ / Обработка огнезащитная деревянных конструкций
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обработка огнезащитная деревянных конструкций

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обработка огнезащитная деревянных конструкций- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    5
    Обработка огнезащитная деревянных конструкций

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    Цена
    от 16
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "СОЮЗ АНТИСЕПТИК-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
      Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22c НДС
    • ООО ПК "ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16
      Спецификация
      Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      5752000
      Регионы поставки
      Подробнее
      16c НДС

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    Не указана
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